Токио, 26 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Subaru планирует расширить свою модельную линейку универсалом Levorg WRX нового поколения. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на представителя Subaru Australia.

Subaru Subaru WRX 2022 года

Новый универсал будет продаваться исключительно на австралийском рынке.

«Levorg зарекомендовал себя как нишевый универсал с высокими характеристиками и в следующем поколении превратится во что-то немного другое», — сказал представитель Subaru Australia.

По его словам, новый универсал дебютирует в конце 2021 года. Автомобиль получит 2,4-литровый четырехцилиндровый турбированный мотор максимальной производительностью 286 л. с.

Кроме того, покупателям будет доступна версия STI Sport с адаптивными амортизаторами от ZF.

Ранее Subaru провела в Японии официальную премьеру рестайлингового кроссовера Forester, который оснащён опцией управления жестами. Также модель получила полуавтопилот EyeSight.

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