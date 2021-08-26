Первоуральск, Свердловская область, 26 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку после пожаров под Первоуральском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

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Будет изучено, как соблюдались права граждан (в том числе детей), которых эвакуировали из зоны природного пожара. Также прокуратура выяснит, как выполнялись нормы законодательства о защите жителей и территорий от лесных пожаров.

Эвакуации подверглись два садовых товарищества, санаторий-профилакторий «Лесная сказка» и психоневрологический интернат. Работников и постояльцев последнего эвакуировали в Билимбаевский психоневрологический интернат и центр социального обслуживания населения «Малахит» в Екатеринбурге», постояльцев санатория (там размещался детский лагерь) — в ДК «Огнеупорщик» (Первоуральск).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за последнее время потушили 14 природных пожаров.