Ульяновск, 26 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают тушить травяные пожары. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молодые сосны после пала травы

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По данным ведомства, 25 августа спасатели девять раз вызывали на тушение сухой травы. Из них два пала зарегистрировано в Ульянвоске, по одному — в Димитровграде, Новоспасском, Павловском, Радищевском, Старомайнском, Ульяновском и Чердаклинском районах.

Площадь возгораний во всех случаях небольшая. Всего за сутки огнём пройдено 1,026 гектаров.

Кроме того, в Ульяновской области зафиксированы и в последующем подтверждены две термические точки, в обоих случаях — возгорания сухой растительности. Палы травы потушены в Павловском и Мелекесском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Ульяновской области ликвидированы шесть травяных пожаров на общей площади 1,61 га.