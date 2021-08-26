Пекин, 26 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Крупнейший производитель автомобильных литий-ионных аккумуляторов в Китае Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) отчитался о росте чистой прибыли на 131,45% в первой половине 2021 года на фоне бурного роста рынка новых энергетических транспортных средств (NEV), сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

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Чистая прибыль, причитающаяся ее акционерам в период с января по июнь, выросла до более чем 4,48 млрд юаней (около $692 млрд), говорится в промежуточном отчете CATL, поданном на Шэньчжэньскую фондовую биржу. За шесть месяцев выручка выросла на 134,07% в годовом исчислении и составила более 44,07 млрд юаней.

Рынок NEV в Китае пережил бум и, что привело к высокому спросу на литий-ионные аккумуляторы. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи NEV в стране выросли в два раза в годовом исчислении и достигли более 1,2 млрд единиц в период с января по июнь.