Бремен, Германия, 26 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над клубом Оберлиги «Бремер» в матче первого раунда Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 12:0.

ФК Бавария Мюнхен

В составе «Баварии» четыре гола забил нападающий Эрик Шупо-Мотинг, два мяча на счету полузащитника Джамала Мусиалы.

Также отличились Малик Тилльман, Лерой Зане, Микаэль Кюизанс, Буна Сарр и Корентин Толиссо. Кроме того, автогол на счету защитника «Бремера» Жана-Люка Варма.

Таким образом, «Бавария» вышла во второй раунд Кубка Германии.

Отметим, что «Бремер» выступает в Оберлиге — пятом дивизионе в системе футбольных лиг Германии.