Нью-Дели, 26 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Индии было выявлено свыше 46,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 46 164 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 32 558 530.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 607 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 436 365.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 31 778 440 человек вылечились от нового заболевания и еще 333 725 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 37 593 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.