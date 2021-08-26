Баку, 26 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Пограничник ВС Азербайджана Руслан Ширалиев был ранен на боевом посту на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

На границе Армении и Азербайджана

По данным пресс-службы 25 августа на азербайджанского пограничника якобы напали двое военнослужащих ВС Армении и ранили его холодным оружием. После того, как подошла помощь пограничнику, нападавшие скрылись. Сообщается, что раненый был госпитализирован, его жизнь вне опасности.

«Вся ответственность за произошедший инцидент возлагается на армянскую сторону. На эту провокацию будет дан адекватный ответ», — говорится в сообщении погранслужбы ВС Азербайджана.

Стоит отметить, в Армении сообщили о том, что приграничный участок дороги в Сюникской области вечером 25 августа якобы заблокировали военнослужащие ВС Азербайджана. Переговоры о разблокировании трассы планируется продолжить утром 26 августа.