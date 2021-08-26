Тяньцзиньский порт в Китае достиг рекордного грузооборота
Тяньцзинь, Китай, 26 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Грузооборот порта города центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая превысил 300 млн тонн в этом году на 24 августа, что стало лучшим показателем в истории, по данным Tianjin Port (Group) Co., Ltd., передает агентство Синьхуа.
Между тем, контейнерная пропускная способность порта Тяньцзинь по данным на 24 августа составила 13,48 миллиона двадцатифутовых эквивалентов (TEU), увеличившись на 15,8% в годовом исчислении. Порт Тяньцзинь, расположенный на побережье Бохайского моря, является ключевым пунктом доставки для региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, связанного с более чем 800 портами в более чем 200 странах и регионах по всему миру.
Несмотря на влияние COVID-19, порт Тяньцзинь обработал 18,35 млн TEU в 2020 году, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году, и входит в топ-10 в мире.