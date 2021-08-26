Тяньцзинь, Китай, 26 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Грузооборот порта города центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая превысил 300 млн тонн в этом году на 24 августа, что стало лучшим показателем в истории, по данным Tianjin Port (Group) Co., Ltd., передает агентство Синьхуа.

Тяньцзинь

Между тем, контейнерная пропускная способность порта Тяньцзинь по данным на 24 августа составила 13,48 миллиона двадцатифутовых эквивалентов (TEU), увеличившись на 15,8% в годовом исчислении. Порт Тяньцзинь, расположенный на побережье Бохайского моря, является ключевым пунктом доставки для региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, связанного с более чем 800 портами в более чем 200 странах и регионах по всему миру.

Несмотря на влияние COVID-19, порт Тяньцзинь обработал 18,35 млн TEU в 2020 году, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году, и входит в топ-10 в мире.