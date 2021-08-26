Горно-Алтайск, 26 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на территории Сайлюгемского национального парка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, предполагаемые браконьеры были пойманы 14 августа в урочище Бартулдак.

Сайлюгемский национальный парк Шкура добытого охотниками горного козла на Алтае

Оперативная группа нацпарка нашла у них тушу добытого сибирского горного козла, огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Как выяснилось, двое задержанных оказались жителями Москвы в сопровождении двух горно-алтайцев и жителя с. Джазатор», — отметили в национальном парке.

Нанесённый охотниками животному миру региона ущерб оценили в 400 тыс. рублей. Организаторам и участникам незаконной охоты грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Специалисты также напоминают, что сибирский горный козёл является основной добычей снежных барсов. В результате отстрел козлов, охота на которых формально не запрещена, влияет на численность редких хищников.

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