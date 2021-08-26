Уфа, 26 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Высокая температура воздуха вновь побила рекорд в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что в дневные часы 25 августа 2021 года на метеостанции Уфа — Дема столбик термометра поднялся до отметки +34,5°С. Таким образом, был побит температурный рекорд 2016 года (+33,6°С).

Отмечается, что максимальные температуры воздуха также были зафиксированы на метеостанциях Кананикольское и пост ГМЦ-УФА ул. Р. Зорге 25/2 (от +30,6°С до +35,3°С).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии побит температурный рекорд 1940 года.