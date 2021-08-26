Пермь, 26 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Пермский край показывает устойчивый рост Индекса промпроизводства. Регион вышел на допандемийный уровень по объемам производства. Об этом заявили власти края на совещании с местными промышленниками и предпринимателями, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Промышленность

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что несмотря на непростые условия, предприятиям удалось не только сохранить коллективы, но и повысить зарплату работникам. Индекс промышленного производства в регионе показывает устойчивый рост — увеличился на 3,6%. Идет наращивание объемов продукции, повышение ее качества, освоение новых технологий.

«Готовы содействовать всем вашим начинаниям и подключиться для получения как федеральных, так и региональных мер поддержки», — подчеркнул глава региона.

По словам министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова, сегодня местные предприятия полностью восстановили объемы производства продукции после сложного 2020 года.

«При этом мы видим, что впервые драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Раньше это было не характерно для Пермского края — всегда лидировала добыча. Безусловно, диверсификация экономики — это повышение стабильности», — сказал он.

Он также подчеркнул, что приоритетными задачами на вторую половину 2021 года власти Пермского края считают консолидацию мер поддержки промышленного экспорта, продвижение продукции местных предприятий на рынки других регионов. Делегация Прикамья планирует провести переговоры с потенциальными партнерами на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, Петербургском международном газовом форуме.