Чебоксары, 26 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Чувашии 1 сентября не смогут принять учеников 16 школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате главного федерального инспектора по республике по итогам координационного совещания.

Аппарат главного федерального инспектора по Чувашии Координационное совещание

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В ведомстве отмечают, что в новом учебном году в Чувашии будут работать 410 школ, за парты сядут более 145 тыс. детей.

«В связи с незавершением ремонтных работ к началу учебного года не откроются 16 школ. Работы должны быть завершены до ноября. По итогам контрольных мероприятий установлено, что ремонт в ряде школ идёт с отставанием от графика из-за дефицита рабочей силы и оборотных средств», — говорится в сообщении.

В аппарате главного федерального инспектора по Чувашии полагают, что первая четверть для большинства учеников, где ремонт в школах продолжится после 1 сентября, пройдёт в дистанционном формате. По итогам совещания министерству образования Чувашии совместно с муниципалитетами поручено взять под «особый контроль» завершение ремонта в установленные сроки.

Напомним, что в 2021 году Чувашия выделила рекордные 2 млрд рублей на ремонт и модернизацию школ и детсадов. Но не во всех муниципалитетах успевают завершить работы к 1 сентября.

Кроме того, в День знаний в Чувашии планируют открыть новую школу в Моргаушском районе на 108 мест. По данным на 6 августа, освоено 95,5 млн рублей из 147,1 млн рублей, что составляет 65%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах торжественные линейки 1 сентября рекомендуется проводить на открытом воздухе «по классам или параллелям» и с использованием масок для родителей. Если будет дождь, то праздник перенесут в помещение школ, но уже без допуска родителей.