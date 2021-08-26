Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Активность вулкана Шивелуч в Камчатском крае нарастает, на нем наблюдаются крупные обвалы раскаленного грунта с образованием лавин. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

NASA JSC Вулкан Шивелуч

«Вулканическая активность Шивелуча продолжает нарастать. Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскаленные лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов», — приводит пресс-служба слова сотрудника Ключевской вулканостанции ИВиС Юрия Демянчука.

Также ученый указал, что в этот период нахождение в районе вулкана является чрезвычайно опасным для людей и добавил, что предупреждения не останавливают туристов от посещения Шивелуча.

«Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 °C. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа стало известно, что после длительного периода молчания активность вулкана Шивелуч на Камчатке резко возросла.