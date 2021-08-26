Москва, 26 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Пациентов ещё с четырьмя локализациями рака обеспечат лекарствами, сообщил 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Антон Привальский ИА Красная Весна Лекарства

«С 2022 года препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с четырьмя локализациями рака — мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи», — написал мэр в личном блоге.

Собянин напомнил, что с 2019 года в Москве работаю стандарты лекарственной терапии по шести локализациям рака — меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и лёгкого. За два года около 55 тыс. пациентов получили 800 тыс. упаковок препаратов.