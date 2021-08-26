Пекин, 26 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В этом году Китайская международная выставка торговли услугами (CIFTIS) будет включать форум по технологическим инновациям для ускорения цифровизации и декарбонизации, на котором будет представлено множество новых гаджетов, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Торговля в Китае

Инновации во время четвертой промышленной революции в мире, которые будут производство, интеллектуальные агропродовольственные товары, интеллектуальную энергетику и интеллектуальную циклическую экономику.

Также будет представлена система динамической технологии обеззараживания воздуха и поверхности, которая может инактивировать COVID-19. Также на выставке будет представлено решение для очистки осадка, которое поможет снизить выбросы парниковых газов в цепочке утилизации отходов и технологию высокоскоростного замораживания, сообщил организатор мероприятия.

В этом году ярмарка будет включать в себя онлайн-выставку финансовых услуг и подписание совместных сделок.