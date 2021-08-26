Варшава, 26 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. 25 августа глава польского государства Анджей Дуда обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию в Афганистане. Об этом передает пресс-служба президента Польши.

Uzreport.uz Узбекистан и Польша

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«Лидеры Польши и Узбекистана обсудили основные вопросы двусторонних отношений. Анджей Дуда также поблагодарил Узбекистан за помощь и солидарность в эвакуации людей из Кабула, а также заявил о намерении помочь Узбекистану в борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.

Эвакуация из Афганистана проходит через территорию Узбекистана. В аэропорту Кабула разрешено приземляться только военным самолетам, которые эвакуируют людей в Узбекистан, а уже оттуда их забирают гражданские самолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа власти Польши объявили о завершении миссии по эвакуации людей из Афганистана. С помощью польских самолетов и военных Афганистан покинули все польские граждане, а также польские и афганские сотрудники дипломатического корпуса Польши, включая водителей и переводчиков, которым могут угрожать репрессии со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).