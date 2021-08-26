Москва, 26 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Российские школы начнут новый учебный год в очном формате, и есть надежда, что весь этот учебный год пройдёт в таком формате. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Kremlin.ru Сергей Кравцов

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"Мы очно начинаем учебный год и надеемся, что он очно и будет проходить», — сказал Кравцов.

По его словам, регионы могут самостоятельно принимать решение о необходимости новых санитарных ограничений с учётом эпидемиологической ситуации, складывающейся в субъекте РФ: «Со своей стороны мы прислушиваемся к регионам, но ситуация сейчас спокойная. Понятно, что расслабляться нельзя, и те меры — определенная социальная дистанция, разграничение потоков — они действуют».

Кравцов попросил всех отнестись к этой мере «с пониманием».