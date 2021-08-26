Магадан, 26 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Власти Магадана обсудили мусорный коллапс — большие скопления крупногабаритных отходов стали причиной множественных жалоб жителей в разные инстанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе мэрии.

ИА REGNUM Свалка

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Горожане сообщают о стихийных свалках, выбрасывании строительного мусора, переполненных урнах, несвоевременной очистке прилегающих территорий контейнерных площадок и детских городков. Не хватает дополнительных баков.

«Если мусорные баки вывозятся регулярно, то крупногабаритные отходы образуют большие скопления. За последние две недели мы выявили 20 таких свалок, направили материалы в полицию, жилинспекцию. Да, перевозчик раз в неделю вывозит завалы, но этого недостаточно. Не хватает и контейнерных баков, есть и сломанные, это факт», — пояснил директор Административно-технической инспекции Тахир Кранин.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Колымы Иван Бережной подтвердил, что проблема не решается и количество обращений растёт — региональный оператор «Магаданский» не справляется, ежедневно убирается меньше половины положенного.

«Если так пойдёт и далее, выплата субсидий из бюджета Магаданской области региональному оператору будет приостановлена. Надо менять графики работы, привлекать дополнительную технику, рабочих. Если ситуация будет продолжаться, будем ставить вопрос о соответствии предприятия своему статусу регоператора», — заявил министр.

Мэр Магадана Юрий Гришан добавил, что в местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы, чайки, собаки. Городской глава дал неделю региональному оператору на исправление положения с мусором.

«В обратном случае мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности в режим ЧС», — сказал Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сформировали проект территориальной схемы обращения с отходами в республике. В документе указана предварительная сумма капитальных вложений в утилизацию твёрдых коммунальных отходов — 8,87 млрд рублей.