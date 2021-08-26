Биробиджан, 26 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. С помощью подложных путевых листов начальник тылового подразделения воинской части в Еврейской автономии похищал и продавал дизельное топливо. Таким образом он причинил государству ущерб в 3,5 млн рублей, сделали вывод в главной военной прокуратуре РФ, сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дизельное топливо

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Нарушения вскрылись во время проверки, как в Биробиджане исполняется законодательство о противодействии коррупции. Выяснилось, что похищены были около 80 тонн дизтоплива. В отношении начальника воинской части возбуждены уголовные дела по статьям 160 и 292 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере и служебный подлог).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года шесть человек признали виновными в хищении трёх тысяч литров дизельного топлива со спецтехники на охраняемом карьере вблизи деревни Березино Дятьковского района Брянской области. Похитителей наказали лишением свободы от одного до двух лет.