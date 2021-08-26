Уэст-Бромидж, Великобритания, 26 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче второго раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 6:0.

ФК «Арсенал»

В составе «Арсенала» хет-трик оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Ещё по голу забили Николя Пепе, Букайо Сака и Александр Ляказетт.

Таким образом, «Арсенал» вышел в третий раунд Кубка английской лиги.

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