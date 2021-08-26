Урумчи, Китай, 26 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Онлайн-выставка товаров и торговли Евразии (Китай) 2021 открылась в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

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Направленная на создание торгово-коммерческой платформы Шелкового пути для взаимовыгодного экономического сотрудничества, онлайн-выставка привлекла 1323 экспонента и 1865 покупателей из 25 стран. Онлайн-выставочный зал был разделен на четыре зоны по девятью темам, охватывающими, в частности, туризм, текстиль, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания.

С 25 августа 2021 года по 24 августа 2022 года онлайн-платформа будет предоставлять выставочные услуги экспонентам в течение одного года, а также долгосрочные цифровые услуги для них, сказал исполняющий обязанности мэра Урумчи Мамтимин Хадир.

Выставка стала важной платформой для развития экономического сотрудничества, торгового обмена между азиатскими и европейскими странами с момента проведения первой товарной выставки в 2015 году.