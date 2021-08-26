Казань, 26 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Татарии в этом году с начала работы мобильного комплекса в селах прошли диспансеризацию 5385 жителей самых отдаленных населенных пунктов шести районов республики, сообщает региональный минздрав.

Onf.ru Диспансеризация

За первое полугодие работы мобильной поликлиники республиканской клинической больницы врачи впервые выявили заболевания у 1746 сельских жителей. На экстренную и плановую госпитализацию направили 235 жителей Спасского, Аксубаевского, Новошешминского, Алексеевского, Слободского и Сабинского районов. Около 3 тыс. человек врачи направили на дообследования.

Мобильный комплекс находится в течение месяца в каждом районе Татарии. Пройти диспансеризацию сельских жителей приглашают с понедельника по пятницу.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запустить федеральную программу «Здоровая Россия», в рамках которой людей информировали бы о возможности бесплатного обследования. При этом, полагает она, нужно назначить пособие с выплатой «один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков».

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