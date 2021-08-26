Вашингтон, 26 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Французская студия Dotemu сообщила новую информацию о сроках релиза игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Об этом 26 августа сообщает портал GamesRadar.

Цитата из м/с «Черепашки-ниндзя». 1984. США Черепашки-ниндзя

Игра выйдет на всех основных платформах в 2022 году. Разработчики показали новый трейлер в рамках онлайн-трансляции Gamescom 2021 Opening Night Live и сообщили, что Эйприл О'Нил будет полноценным игровым персонажем.

Напомним, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge будет представлять собой двухмерную аркадную ретро-игру по вселенной «Черепашек ниндзя». Ранее Dotemu сообщила, что геймерам будет доступен кооперативный режим.