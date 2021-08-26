Лозанна, Швейцария, 26 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщает ИА REGNUM.

Прыжки в высоту

28-летний Иванюк стал единственным, кто смог преодолеть планку на высоте 2,30 метра.

Второе место занял американец Шелби Макивен (2,27 м). Замкнул тройку представитель Украины Андрей Проценко (2,27 м).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Иванюк выиграл этап Бриллиантовой лиги, который прошёл во Флоренции (Италия).