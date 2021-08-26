Москва, 26 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Москве Музей транспорта, открывшийся на ВДНХ, начал кампанию «Делаем музей вместе». Москвичам предлагают поучаствовать в составлении коллекции музея, сообщается на портале столичного правительства.

ИА REGNUM Москвич

Музей транспорта Москвы принимает в коллекцию принимаются предметы конца XIX — конца XX века, связанные с историей трамваев, автобусов, метро, такси и автомобилей. Все предметы, попавшие в постоянную экспозицию, отметят именами владельцев.

Музей принимает такие экспонаты как предметы для навигации, элементы транспортных средств, старые фотографии, билеты, расписания, униформу сотрудников дорожных служб и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Музей транспорта Москвы был открыт в павильоне ВДНХ «Транспорт СССР» в мае 2021 года.

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