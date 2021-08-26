Правобережный район, Северная Осетия, 26 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Северной Осетии два несовершеннолетних водителя устроили ДТП, в результате которого пострадал подросток. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили 26 августа в персс-службе надзорного ведомства.

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Из подробностей происшествия известно, что случилось оно поздно вечером 22 августа. Два 17-летних подростка управляли автотранспортными средствами. Один — машиной м «Лада Калина», другой — «Лада Приора». Оба они не справились с управлением и около 22:00 на автодороге Н. Батако — Хумалаг допустили столкновение автомобилей.

«В результате ДТП с травмами в детскую республиканскую клиническую больницу госпитализирован 15-летний пассажир «Лады Калины», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время надзорное ведомство устанавливает причины, которые способствовали происшествию, в том числе роль родителей в воспитании детей и лиц, предоставивших им автомобили.

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