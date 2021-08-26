Джакарта, 26 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи, расположенный на границе Джокьякарты и Центральной Явы в Индонезии, выбросил 18 лавовых потоков, сообщает CNN Indonesia.

Crisco 1492 Вулкан Мерапи

Вулкан выбросил лавовые потоки с максимальным расстоянием скольжения 1500 метров. Мерапи также пережил 64 землетрясения с амплитудой 3−39 мм в течение 20−121 секунд.

Выброс вулканического материала Мерапи может достигнуть радиуса трех километров от вершины горы.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии.