Москва, 26 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Территории московских поликлиник, где в 2021 году начался капремонт, будут благоустроены. Об этом 26 августа сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Благоустройство

По его словам, будут благоустроены территории, прилегающие к 39 поликлиникам. Работы завершатся в 2022 году.

«В рамках запланированных работ пешеходные и транспортные потоки будут разделены, установлены скамейки для отдыха, там, где позволит площадь, обустроят детские площадки», — сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что после ремонта поликлиники будут полностью соответствовать новому московскому стандарту.