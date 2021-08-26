Вашингтон, 26 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Американский производитель электромобилей Lucid Motors будет выпускать два варианта Air Dream Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

LucidAir LucidAir Dream Edition

Покупатели смогут выбирать между версией Performance и Range. Эти автомобили имеют одну и ту же базовую двухмоторную трансмиссию, однако, если максимальная мощность Performance составляет 1111 л. с., то производительность Range равна 933 л. с.

Первая версия набирает «сотню» за 2,5 секунды, а Range — за 2,7 секунды. При этом максимальная скорость моделей составляет 270 км/ч.

«Как технологическая компания, мы стремимся превзойти ожидания, и это ясно видно на примере наших вариантов Lucid Air Dream Edition Performance и Range», — сообщил гендиректор Lucid Питер Роулинсон.

Напомним, компания Lucid Motors была создана в 2007 году в Ньюарке (США) при поддержке китайской инвестиционной компании Tsinghua Holdings. Премьера первого товарного экземпляра модели состоялась в 2014 году.

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