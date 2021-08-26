Баку, , 09:05 — REGNUM Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил, расположенных на границе. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона якобы вела огонь из стрелкового оружия по позициям ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе с 02:25 до 03:40 по местному времени (с 01:25 до 02:40 мск). Сообщается, что потерь у азербайджанской стороны нет.

«Противник подавлен ответным огнем. Подразделения ВС Азербайджана контролируют оперативную ситуацию», — говорится в сообщении.

Напомним, в Армении сообщили о том, что приграничный участок дороги в Сюникской области вечером 25 августа якобы заблокировали азербайджанские военнослужащие.

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