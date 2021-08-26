Киев, , 09:05 — REGNUM Бывший посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов назначен представителем страны при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии указом украинского президента Владимира Зеленского. Документ 26 августа обнародован на сайте президента Украины.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», — говорится в указе.

При этом в апреле президент Украины уволил с поста представителя страны при Европейском союзе и Европейском сообществе Николая Точицкого и тогда же освободил своим указом Ченцов от должности украинского посла в Нидерландах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что Министерство финансов Украины хочет выпросить у США новых гарантий по государственному долгу страны.