Карталы, Челябинская область, 26 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Челябинской области работника железной дороги будут судить, а нарушение требований охраны труда, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Электрические провода

Фигурантом уголовного дела стал электромеханик района контактной сети ст. Карталы-1. Трагедия произошла 30 ноября 2020 года. Следователи считают, что обвиняемый допустил множество нарушений правил охраны труда. И это повлекло смертельное травмирование электромонтёра.

Уголовное дело рассмотрит Карталинский суд. Обвинительное заключение уже утверждено.