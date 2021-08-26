Новосибирск, 26 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 26 августа, заработал Сибирский центр Федерального института промышленной собственности. Об этом сообщает региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Регистрация интеллектуальной собственности, патентов — это важнейший вид деятельности, потому что количество патентов отражает уровень развития страны и обеспечивает её экономическую безопасность. И очень важно, чтобы в сфере работали квалифицированные специалисты, — отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, участвовавший участие в мероприятии. — Открытый сегодня центр становится главным центром Сибири: сюда будут стекаться все заявки, здесь огромная база данных и прямая связь со всеми регионами и центром».

Отметим, что Сибирский центр — первое подразделение Федерального института промышленной собственности, подведомственного Роспатенту. Здесь будет работать около 200 квалифицированных специалистов. Одним из направлений деятельности учреждения является подготовка специалистов в области интеллектуальной собственности. В ближайшее время Сибирский центр начнёт конкурсный отбор на прохождение курса повышения квалификации в области экспертизы заявок на товарные знаки.