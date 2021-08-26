Ординский район, Пермский край, 26 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Ординском муниципальном округе Пермского края подросток стал фигурантом уголовного дела о гибели односельчанина — мужчины 1960 года рождения — и заключён под стражу. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Own work За решеткой

По данным ведомства, вечером 20 августа пьяный подросток жестоко избил мужчину. Молодой человек бил жертву руками, ногами, в ход пошла палка. От полученных телесных повреждений — закрытой травмы груди с разрывом правого легкого — мужчина умер.

Подростку предъявлено обвинение части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Фигурант уголовного дела заключен под стражу на два месяца.