Уфа, 26 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Новый участок трассы М-7 протяжённостью 65 км начали проектировать в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Adm.rkursk.ru Строительство дороги

Сообщается, что в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. На совещании был рассмотрен проект строительства республиканского участка федеральной трассы М-7 «Волга», который будет частью будущей скоростной магистрали М-12 Москва-Казань.

Отмечается, что новый участок дороги пройдет через Чекмагушевский, Дюртюлинский, Илишевский районы.

«Строительство этой магистрали стратегически важно для республики. Она даст новые стимулы развитию нашей экономики. И мы очень признательны Росавтодору за совместную работу и принятое решение по трассировке. После утверждения траектории дороги мы совместно с администрациями муниципалитетов начали подготовку земельных участков. Специалисты уже провели необходимые геодезические изыскания», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Сообщается, что строительные работы на этом участке намерены начать в сентябре 2022 года, а завершить строительство планируется в апреле 2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на реконструкцию и ремонт трасс выделят 14,9 млрд рублей.