Вашингтон, 26 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Студия Volition официально анонсировала новую игру серии Saints Row, которая перезагрузит франшизу. Об этом 26 августа сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики отметили, что они выпустят разные версии игр для консолей PlayStation и Xbox предыдущего и текущего поколений. Представитель издательской компании Deep Silver подтвердил, что ПК-версия новой Saints Row на какое-то время станет эксклюзивом сервиса Epic Games Store.

Ранее Volition сообщила о смерти известного моддера (создателя модификаций к видеоиграм) Майка Уотсона(IdolNinja). В последние дни жизни он работал над восстановлением ПК-версии игры Saints Row 2.