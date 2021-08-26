Велогонщик Асташов вышел в финал Параолимпиады с мировым рекордом
Токио, 26 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Российский велогонщик Михаил Асташов вышел в финал Параолимпийских игр в Токио, установив новый мировой рекорд. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Getty/Handout rio2016.com
Символ параолимпийского движения
В индивидуальном пасьюте на 3 тыс. метров на Асташов в квалификационном заезде показал время 3 минуты 35,954 секунды.
Таким образом, он вышел в финал соревнований, где будет соревноваться с представителем Канады Тристаном Черновым.