Токио, 26 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Российский велогонщик Михаил Асташов вышел в финал Параолимпийских игр в Токио, установив новый мировой рекорд. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В индивидуальном пасьюте на 3 тыс. метров на Асташов в квалификационном заезде показал время 3 минуты 35,954 секунды.

Таким образом, он вышел в финал соревнований, где будет соревноваться с представителем Канады Тристаном Черновым.