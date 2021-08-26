Новочеркасск, Ростовская область, 26 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Ростовской области огнеборцы потушили травяной пожар, вспыхнувший в пойме реки Тузлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сухая трава горит быстро

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Сообщение о возгорании в Новочеркасске в экстренные службы поступило примерно в 14:20 мск 25 августа. Спустя 20 минут пожар был потушен. Площадь, пройденная огнём, составила 300 кв. метров.

К борьбе с огнём были привлечены четыре спасателя, два представителя добровольной пожарной дружины, одна спецмашина.