Кызыл, 26 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Туве стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу!», которая продлится до 20 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, помощь будет оказана детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Павлюк Г. «Первый класс»

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«В этом году в регионе выявлено 1702 семьи, которым необходима адресная социальная помощь, в которых имеется 2983 детей, из них 2753 школьного возраста и 230 первоклассников», — отметили в правительстве.

Как отмечается, благодаря единовременным выплатам в размере 10 тыс. рублей удалось полностью подготовить к школе 1228 детей из семей, находящихся в трудном материальном положении. В настоящее время ещё 321 ребёнок нуждается в поддержке в виде канцтоваров и одежды.

В ходе аналогичной акции в 2020 году благотворители помогли собраться в школу более 5 тыс. детей.