Биробиджан, 26 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. АО «Биробиджаноблгаз» могла обеспечивать жителей столицы Еврейской автономии топливом, но не выполнила свои обязательства. К такому выводу пришла прокуратура, рассмотрев жалобы жителей Биробиджана на перебои с подачей газа, пишет ИА ЕАОMedia.

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«У юридического лица имелась возможность для исполнения обязательств по предоставлению коммунальной услуги, однако АО «Биробиджаноблгаз» не приняты все необходимые меры, направленные на устранение нарушений прав потребителей на бесперебойное газоснабжение», — пояснили в прокуратуре.

В отношении АО «Биробиджаноблгаз» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Это дело будет рассматривать государственная жилищная инспекция ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для интереса следственных органов стали жалобы жителей нескольких многоквартирных домов на отключение газоснабжения. Обращения поступали от жителей Биробиджана. Отключение длилось несколько дней. В аварийной службе людям сообщали, что газ закончился на подстанциях, и когда будет — неизвестно.