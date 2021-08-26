Киров, Калужская область, 26 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Кировском районе Калужской области ремонт сельской дороги Верхняя Песочня-Анновка проводится с применением современных материалов и технологических решений. Работы завершатся в 2021 году. В целом здесь отремонтируют 8,6 километров дорожного покрытия. Об этом 26 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Фото министерства дорожного хозяйства Калужской области. Дорога Верхняя Песочня-Анновка в Кировском районе Калужской области

На участке выполнены работы по восстановлению подстилающих слоев из песка и щебеночного основания на остановочных пунктах и на 12 водопропускных сооружениях, устройству выравнивающего слоя; восстановлен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Ведётся досыпка обочин грунтов и восстановление кюветов. Впоследствии будет уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Кроме этого, здесь установят автопавильоны с заездными карманами, нанесут разметку, заменят дорожные знаки. Дорога Верхняя Песочня-Анновка имеет важное социально-экономическое значение так, как располагается с ведущим агропроизводственым предприятием Кировского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году запланирован ремонт 153,5 км дорог общего пользования: 113 км — регионального и межмуниципального значения, 40,5 км — местного. С 2019 по 2020 годы уже выполнен ремонт 470 км дорог регионального и местного значения.