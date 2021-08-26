Нижний Тагил, Свердловская область, 26 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти восьмилетней девочки в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Во время игры во дворе на несовершеннолетнюю упал металлический смеситель. Кран выбросил с балкона шестилетний мальчик.

Бастрыкин запросил информацию о процессуальных решениях, принятых свердловскими следователями по делу о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 1 июня 2019 года. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, но на следующий день девочка скончалась. С родителей мальчика, сбросившего кран, взыскали средства в пользу родственников погибшей.

Глава СКР не первый раз обращает внимание на данное происшествие. До этого он интересовался ходом расследования уголовного дела.