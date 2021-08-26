Москва, 26 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) уже с завтрашнего дня, 27 августа, температура воздуха будет превышать климатическую норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Лето

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«Аномалия будет составлять 4−5 градусов», — уточнил в беседе с ТАСС метеоролог.

Так, в Москве и области днём будет +23… +25 °C, ночью — +13…+15 °C. По прогнозам Вильфанда, тёплая погода простоит в ЦФО до конца недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 августа в Центральном федеральном округе России были зафиксированы первые заморозки. Так, как уточнил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Лесном Заповеднике Тверской области минимальная температура составила — 0,2 градуса, в Демидове Смоленской области — 0 °C.