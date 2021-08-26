Токио, 26 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Выборы председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), совмещающего свой пост с постом главы правительства, состоятся 29 сентября. О соответствующем решении комитета ЛДП по надзору за выборами её председателя 26 августа сообщает телеканал NHK.

Facebook.com/yoshihide.suga Ёсихидэ Суга

Ранее своё участие в предстоящих партийных выборах подтвердил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Суга, до этого являвшийся генеральным секретарём правительства Японии, занял пост премьер-министра в сентябре 2020 года. Его предшественник Синдзо Абэ был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья и в настоящее время Суга исполняет обязанности главы правительства только до сентября. Если его кандидатура будет поддержана на выборах, он возглавит ЛДП на следующие три года.

Напомним, что в настоящее время в Японии фиксируется максимальный (45%) за всё время пребывания Суги у власти уровень неодобрения деятельностью правительства. В числе основных причин таких общественных настроений называются недостаточная эффективность мер против коронавируса и решение невзирая на обстоятельства провести в Токио Олимпиаду.

Как сообщало ИА REGNUM, японское правительство решило ввести режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции ещё в восьми префектурах страны.