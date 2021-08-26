Иркутск, 26 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Иркутской области издало распоряжение о вакцинации беременных женщин. Как пояснили в ведомстве, возможность иммунизации от коронавируса имеют беременные с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией.

Permkrai.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Согласно рекомендациям Минздрава России, прививаться против COVID-19 рекомендовано только беременным женщинам из группы риска и с 22-й недели беременности (второй триместр).

Иммунизацию будущим мам проводят только «Спутником-V». Сегодня в Иркутской области на учете по беременности находится порядка 12 тысяч женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, только в июне 2021 года в Ивано-Матренинскую больницу поступило более 15 новорожденных, которые заразились SARS-CoV-2 от матерей.

Читайте также: В Приангарье от COVID-19 заболевают даже новорожденные