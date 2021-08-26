Пхеньян, 26 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В КНДР в очередной раз раскритиковали Южную Корею и США за проведение совместных военных учений. Соответствующий комментарий обнародовал северокорейский портал Uriminzokkiri, который занимается в основном внешнеполитической пропагандой.

(stephan) Флаги КНДР

Авторы статьи, опубликованной 26 августа, отметили, что «учения,нацеленные на преднамеренное ухудшение ситуации на Корейском полуострове, являются опасной игрой с огнём в рамках усилий по подготовке к вторжению в Северную Корею».

Отметим, что Пхеньян на протяжении длительного времени выступает с критикой в адрес Сеула и Вашингтона по поводу совместных учений, называя их «репетицией вторжения на Север». В то же время представители Южной Кореи и США акцентируют внимание на том, что учения носят оборонительный характер.