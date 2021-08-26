Пермь, 26 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Арбитражный суд Пермского края привлек к административной ответственности коллекторскую организацию, зарегистрированную в Ростове-на-Дону. Коллектор исключен из госреестра. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Прикамью.

Goodfon.ru Коллектор

Коллектор уличен в неправомерных действиях. Он угрожал должнику и членам его семьи. Переговоры велись в грубой форме, с использованием нецензурной лексики. Коллектор оказывал давление даже не несовершеннолетнего ребёнка заемщика. Девочка-подросток получала в соцсети сообщения непристойного характера, содержащие ее собственные изображения, обработанные в фотошопе. Со слов заявителя, в результате психологического прессинга у ребенка обострилось хроническое заболевание.

«За неоднократное использование противозаконных методов юридическое лицо исключено из государственного реестра», — проинформировали судебные приставы.

Кроме того, суд оштрафовал коллекторскую организацию на 200 тысяч рублей.