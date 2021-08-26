Вашингтон, 26 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Сотрудники студии Volition сообщили о смерти известного в сообществе поклонников игры Saints Row моддера (создателя модификаций). Об этом 26 августа сообщает журнал PC Gamer.

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Фанаты игры знали, что Майк Уотсон (IdolNinja) страдал от рака в четвёртой стадии, он рассказывал о своей борьбе на странице в Facebook. В октябре 2019 года Volition удалось найти считавшийся утерянным исходный код Saints Row 2, и Уотсон возглавил работу по восстановлению ПК-версии игры.

В мае 2021 года разработчик вынужден был покинуть должность руководителя группы моддеров из-за ухудшения самочувствия. При этом Уотсон продолжил работать на проектом, заявив, что это «на 100%» его выбор.

Напомним, Saints Row 2 вышла в октябре 2008 года на консолях PlayStation 3, Xbox 360, а также на ПК. Это экшн-игра с элементами гонок, в которой геймерам предлагается управлять героем, пытающимся создать влиятельную банду.