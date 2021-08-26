Москва, 26 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Москве около 90 тысяч люди старше 65 лет, сделавших прививку от COVID-19, получили подарочные наборы «С заботой о здоровье», сообщается на портале столичного правительства.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

В подарочный набор входит всё необходимое для укрепления иммунитета и поддержания здоровья — витамины, тонометр, пульсоксиметр, набор косметики, таблетница, медицинские маски и др.

Больше всего вакцинированных пожилых людей, получивших полезные подарки, в Южном административном округе — более 11 тыс. человек. На втором и третьем месте — Юго-Западный и Северо-Восточный АО — более 10 тысяч человек в каждом округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пункты выдачи наборов «С заботой о здоровье» для прошедших вакцинацию граждан старше 65 лет открылись 28 июля.

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