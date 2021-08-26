Кишинёв, 26 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Объёмы поставок фруктов из Молдавии в Россию в первом полугодии 2021 года резко упали в сравнении с 2020 годом. Об этом 25 августа сообщает портал агроновостей EastFruit.

Маргарита Князева ИА REGNUM Сочная черешня

По данным аналитиков издания, с января по июнь текущего года молдавские фермеры поставили на российские рынки 101,5 тыс. тонн яблок. Это на 33% меньше прошлогодних показателей и на 23% ниже средних показателей, сложившихся в последние годы.

Сильнее всего, как сообщает издание, упали объемы поставок черешни. За шесть месяцев 2021 году из Молдавии в Россию поставили 541 тонну. Это в семь раз меньше, чем 2020 году, в 11 раз меньше, чем 2019 и в 17 раз меньше, чем 2018.

Кроме того, аналитики отмечают, что столового винограда молдавские фермеры продали на 19% меньше, чем в прошлом году, а чернослив — на 13%.

Стоит отметить, что на части территории Молдавии в этом году регулярно случались ливни, ураганы и град. Кроме того, с 1 апреля 2020 года в России перестала действовать нулевая пошлина на молдавские овощи и фрукты.